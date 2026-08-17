قطاع النقل البري: انتخاب بشارة الأسمر يعزز حضور العمال في مواقع القرار ويدعم مسار إصلاح الضمان الاجتماعي

تقدّم قطاع النقل البري في لبنان، رئيساً وقياداتٍ ونقابات واتحادات، بأحرّ التهاني والتبريكات إلى الدكتور بشارة الأسمر بمناسبة انتخابه رئيساً لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، متمنياً له التوفيق والنجاح في هذه المسؤولية الوطنية والاجتماعية الكبيرة.

واعتبر رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس أن انتخاب الدكتور بشارة الأسمر رئيساً لمجلس إدارة الضمان الاجتماعي يشكّل إنجازاً مهماً للقطاع العمالي والنقابي في لبنان، ويؤكد أن صوت العمال ونقاباتهم واتحاداتهم قادر على الوصول إلى مواقع القرار والمساهمة في حماية حقوقهم وتعزيز حضورهم في المؤسسات المعنية بشؤونهم الاجتماعية والمعيشية.

وثمّن طليس هذا الاستحقاق، مشيداً بالدور النقابي والعمالي للدكتور الأسمر، وبما يحمله من رؤية والتزام تجاه قضايا العمال والمضمونين، معرباً عن تطلعه إلى أن يشكّل وجوده على رأس مجلس الإدارة إضافةً نوعية إلى مسيرة الضمان الاجتماعي، وأن ينعكس إيجاباً على أوضاع العمال والمضمونين، وعلى تطوير تقديمات الصندوق وحماية حقوقهم ومكتسباتهم.

ورأى طليس أن انتخاب الدكتور الأسمر رئيساً لمجلس إدارة الصندوق، إلى جانب وجود المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي، من شأنه أن يوفّر انسجاماً وتكاملاً في العمل الإداري والمؤسساتي، ويعزّز فرص استكمال المشروع الإصلاحي للضمان الاجتماعي، بما يحقق الأهداف والغايات التي أُنشئ من أجلها الصندوق، ويعيد للضمان دوره الأساسي في حماية العامل والمضمون وتأمين الرعاية الاجتماعية والصحية اللائقة.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي مزيداً من التعاون بين مجلس الإدارة والإدارة العامة والهيئات النقابية والعمالية، بما يساهم في تطوير الصندوق، وتعزيز استدامته، وتحسين خدماته وتقديماته، وترسيخ العدالة الاجتماعية وصون حقوق المضمونين.

وأكد قطاع النقل البري أن انتخاب الدكتور بشارة الأسمر يشكّل محطة مهمة بالنسبة إلى الحركة العمالية والنقابية في لبنان، آملاً أن تساهم المرحلة الجديدة في تعزيز دور المؤسسات الضامنة للحقوق الاجتماعية، وتطوير آليات العمل داخل الصندوق، بما يستجيب للتحديات التي يواجهها العمال والمضمونون.

وفي ختام البيان، جدّد طليس التهنئة للدكتور بشارة الأسمر، متمنياً له النجاح والتوفيق في مهمته الجديدة، ومؤكداً دعم قطاع النقل البري لكل خطوة تصب في مصلحة العمال والمضمونين، وتعزز مكانة الضمان الاجتماعي ودوره الوطني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام