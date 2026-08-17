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    شركة كبلر لتتبع الملاحة البحرية: لم يتم رصد أي سفن محملة بالمواد النفطية تغادر السعودية عبر مضيق باب المندب مطلع الأسبوع

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