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    إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: العبوة استهدفت عناصر من الميليشيا التي يشغلها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ما أدى لوقوع إصابات

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