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    القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مخزن أسلحة تابع لتحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى اشتعال النيران فيه

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