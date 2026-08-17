القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا مخزن أسلحة تابع لتحشيدات العدو السعودي في معسكر صحن الجن بمحافظة مأرب وذلك بعدد من الطائرات المسيرة وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى اشتعال النيران فيه