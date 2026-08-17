اليونيفيل: مع تصاعد التوتر يدفع المدنيون مجدداً الثمن الأكبر.. ولا يزال القرار 1701 الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار

قالت قوات اليونيفيل في بيان “شهد الأسبوعان الأخيران ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان. سجّلت اليونيفيل، بين 5 و16 آب، متوسطاً بلغ 137 مقذوفاً يومياً، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد”.

اضافت: مع تصاعد التوتر، يدفع المدنيون مجدداً الثمن الأكبر، إذ اضطرت العديد من العائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها اليومي بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين.

وقال البيان: يحافظ حفظة السلام على حضور ميداني واضح من خلال القيام بالدوريات، ورصد التطورات، وإزالة العوائق من الطرق، والحد من مخاطر المتفجرات، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

واكدت اليونيفيل انه لا يزال القرار 1701 الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار، ويُعدّ تجديد التزام جميع الأطراف بمبادئه أمراً ضرورياً.