المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة