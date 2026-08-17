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المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية: استهدفنا سفينة إنزال عسكرية تابعة للعدو السعودي مع 4 زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام سواحل المخا، بعدد من الصواريخ الباليستية وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة
17-08-2026 14:54 مساءً
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