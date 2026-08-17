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    رئيس بلدية قصرة في الضفة الغربية: ناشدنا الصليب والهلال الأحمر ومسؤولين كسر الحصار عن العائلات

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