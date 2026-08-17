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    عربي وإقليمي

    فلسطين | حماس تقول إنها دعت “مجلس السلام” إلى إلزام “إسرائيل” بالقبول بخطة غزة

      أعلنت حماس الأحد أنها دعت “مجلس السلام” إلى “إلزام إسرائيل بقبول خطة السلام الخاصة بغزة”، وفق بيان أصدرته الحركة الإسلامية عقب لقاء في مصر مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر.

      وجاء في البيان، أنّ حماس “دعت الإخوة الوسطاء ومجلس السلام إلى القيام بمسؤولياتهم وإلزام الاحتلال بتطبيق كافة التزاماته في المرحلة الأولى وإنهاء كافة الانتهاكات ووقف أعمال القتل والتوغل”.

      كما دعت الحركة إلى “الموافقة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والشروع في وضع الجدول الزمني للتنفيذ”.

      المصدر: وكالة يونيوز

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