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    حماس: وفد قيادة الحركة أكد خلال لقاء وفود الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة موافقة الحركة على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب

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