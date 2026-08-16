محمد باقر قاليباف: حققنا انتصارًا حقيقيًا في هذه الحرب على الصعيدين العسكري والسياسي وفي مجال الدبلوماسية فإن الاتفاقية هي وثيقة فخر وانتصار في هذه الساحة