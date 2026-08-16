قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة: يجب تمهيد الطريق أمام وصول فريق الخبراء الإيراني في أسرع وقت ولن يكون استكمال هذه العملية مجاناً بالنسبة لقطر وأي تأخير أو عرقلة سيُحمّلها مسؤولية جسيمة