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النائب علي عمار: يا فخامة الرئيس ورئيس مجلس الوزراء اسحبوا أيديكم من المفاوضات مع العدو التي لم يأتِ منها إلا الخزي
16-08-2026 17:25 مساءً
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