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    وزارة الطاقة الأميركية: تراجع الاحتياطي النفطي الى أقل من 300 مليون برميل لأول مرة منذ الثمانينيات

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