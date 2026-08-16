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    لبنان

    “الإصلاح والوحدة” دانت الاعتداءات واكدت حق لبنان في مقاومة الاحتلال والعدوان

      دان العلماء في جمعية “الإصلاح والوحدة” في بيان، “الاعتداءات والجرائم الصهيونية المتواصلة على جنوب لبنان، وما يرافقها من استهداف للأرواح والممتلكات، وانتهاك لسيادة لبنان وأمنه واستقراره”، مشددين على أن “استمرار هذا العدوان يضع الجميع أمام مسؤوليات وطنية وأخلاقية كبرى”. وطالبوا “بحماية سيادة لبنان وحقوق شعبه وكرامته، بما ينسجم مع حجم التضحيات التي يقدمها أهلنا في الجنوب”.

      ودعوا الشعب إلى “التعالي عن الخلافات والانقسامات، والتمسك بالوحدة الوطنية والإسلامية”. وأكدوا “دعم حق الشعب في مقاومة الاحتلال والعدوان والدفاع عن أرضه وسيادته وأن مواجهة العدوان مسؤولية وطنية جامعة”.

      وناشدوا “الدول والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم، الوقوف إلى جانب لبنان وشعبه، وإدانة الاعتداءات عليه، والتحرك سياسياً وإنسانياً لوقفها، ودعم حق لبنان في مقاومة الاحتلال والحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره”.

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