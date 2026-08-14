نائب وزير الخارجية اليمني: كلما أراد شعب أن يتفرغ لنصرة الشعب الفلسطيني سعى النظام السعودي لإغراقه في أزمات داخلية وكان الأحرى بهذا النظام توجيه بوصلة العداء نحو الكيان الصهيوني