الأربعاء   
   06 08 2025   
   12 صفر 1447   
   بيروت 15:04
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    مراسل المنار: الطيران المسّير المعادي يستهدف دراجة نارية في بلدة تولين جنوب لبنان