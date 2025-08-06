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إعلام: 2.6 تريليون دولار حجم الصفقات العالمية بفضل الذكاء الاصطناعي

وصل حجم الصفقات العالمية إلى 2.6 تريليون دولار مع نمو قطاع الذكاء الاصطناعي استجابة للرسوم الجمركية الأمريكية، حسبما ذكرت تقارير أمريكية نقلاً عن بيانات من شركة “ديلوجيك”.

وقالت التقارير: “وصلت قيمة الصفقات العالمية إلى 2.6 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى خلال الأشهر السبعة الأولى من العام منذ ذروة عصر الجائحة في عام 2021، حيث تغلب السعي لتحقيق النمو في مجالس إدارة الشركات وتأثير الزيادة في نشاط الذكاء الاصطناعي على حالة عدم اليقين الناجمة عن التعريفات الجمركية الأمريكية”.

وبحسب بيانات “ديلوجيك”، فإن عدد المعاملات حتى الأول من أغسطس أقل بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لكن قيمتها أعلى بنسبة 28%.

كانت الولايات المتحدة أكبر سوق للصفقات، حيث استحوذت على أكثر من نصف النشاط العالمي، وفقًا لوكالة إعلام غربية.

وتفوقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تضاعف عدد الصفقات مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024، على منطقة أوروبا و”الشرق الأوسط” وأفريقيا.

كانت صفقة “Palo Alto Networks” بقيمة 25 مليار دولار للاستحواذ على “CyberArk” الإسرائيلية للأمن السيبراني هي أكبر صفقة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا حتى الآن هذا العام، حيث تدفع التهديدات المتزايدة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الشركات إلى تبني دفاعات أقوى.

المصدر: سبوتنيك