الأربعاء   
   06 08 2025   
   12 صفر 1447   
   بيروت 05:16
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    قوات الاحتلال تداهم منزلًا خلال اقتحامها بلدة الخضر في بيت لحم