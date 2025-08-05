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الشيخ قاسم: “إسرائيل” انقلبت على الاتفاق ولم تلتزم به، وما حصل في سوريا أثّر كثيراً على الإجراءات التي اتخذتها “إسرائيل” حيث ندمت على صياغة الاتفاق