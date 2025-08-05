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   11 صفر 1447   
   بيروت 14:16
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    وزارة الصحة في غزة: سجّلت مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية 8 حالات وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية من بينهم طفل و7 بالغين