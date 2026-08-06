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    مكتب إعلام الأسرى: أوضاع الأسرى في سجن النقب تزداد سوءًا مع استمرار نقص الطعام ومواد النظافة وتشديد الإجراءات العقابية

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