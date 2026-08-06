إطلاق الـ5G في لبنان يسبق اكتمال الإطار التنظيمي.. أسئلة حول دور الهيئة الناظمة للاتصالات

أعلنت شركة «ألفا» إطلاق خدمة الجيل الخامس (5G) في لبنان، لتدخل التقنية حيّز التنفيذ بعد أشهر من الحديث عنها، إلا أن الإعلان أثار تساؤلات حول المسار التنظيمي للمشروع، في ظل عدم استكمال الإطار الناظم لقطاع الاتصالات.

وبحسب معلومات صحيفة «الأخبار»، فإن الهيئة الناظمة للاتصالات، وهي الجهة التي أنشأها القانون لتنظيم القطاع، لا تزال تعمل على إعادة تنظيم الترددات اللازمة لتشغيل شبكة الجيل الخامس، فيما تشير مصادر داخل الهيئة إلى عدم امتلاكها حتى الآن صورة كاملة عن تفاصيل المشروع التنفيذي.

وتوضح المصادر أن الهيئة لا تملك معطيات دقيقة حول كلفة المشروع، ومراحله التقنية، وحجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلى شبكة 5G متكاملة، مشيرة إلى أن ما بلغها هو أن عمليات تركيب المحطات بدأت وأن الخدمة دخلت مرحلة التشغيل التدريجي.

كما لفتت المصادر إلى عدم توفر معلومات لديها حول طبيعة المساعدات أو الهبات التي ساهمت في إطلاق المشروع، مؤكدة أن المشروع بدأ عملياً على الأرض قبل اكتمال المعطيات التنظيمية والتقنية المرتبطة به.

المصدر: صحيفة الأخبار