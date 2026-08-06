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    وزارة الصحة في قطاع غزّة: 1254 شهيدًا و4121 إصابة إضافة إلى انتشال 804 جثامين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025

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