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    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: ناقلة نفط أبلغت عن انفجارين أثناء عبور مضيق هرمز جنوب شرقي سلطنة عمان

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