الثلاثاء   
   05 08 2025   
   11 صفر 1447   
   بيروت 10:00
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    مستشفى العودة في النصيرات: استقبلنا خلال الـ 24 ساعة الماضية 11 شهيدا و78 مصابا جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات جنوب وادي غزة