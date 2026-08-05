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    إصابة 5 فلسطينيين جراء اعتداء للمستوطنين الصهاينة على خربة طوبا بمسافر يطا جنوب الخليل بالضفة المحتلة

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