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   05 08 2025   
   11 صفر 1447   
   بيروت 09:59
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    مراسل المنار: محلقة معادية القت قنبلة صوتية بالقرب من حفارة في “حي الكساير” كانت ترفع الردميات في بلدة ميس الجبل