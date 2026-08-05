الأربعاء   
   05 08 2026   
   21 صفر 1448   
   بيروت 17:29
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: اصابات بغارة صهيونية من الطيران المسير المعادي على مصلى قرب جبانة بلدة تبنين

      مواضيع ذات صلة

      اللجان النيابية تتابع ملفات الأبنية والصحة والضمان

      اللجان النيابية تتابع ملفات الأبنية والصحة والضمان

      وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع “عقوبات” مرتبطة بإيران

      وزارة الخزانة الأمريكية تعلن رفع “عقوبات” مرتبطة بإيران

      استمرار الحرائق في أطراف كفرشوبا وحلتا ومنع فرق الدفاع المدني من التدخل لإخمادها

      استمرار الحرائق في أطراف كفرشوبا وحلتا ومنع فرق الدفاع المدني من التدخل لإخمادها