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    لبنان

    الأطباء اللبنانيون خريجو الجامعات الأجنبية: نرفض استحداث امتحان OSCE بعد بدء المسار الامتحاني

      اصدر الأطباء اللبنانيون خريجو الجامعات الأجنبية بياناً حول رفض استحداث امتحان OSCE بعد بدء المسار الامتحاني.
      وقال البيان: “نحن، الأطباء اللبنانيين خريجي الجامعات الأجنبية، نتوجه إلى الرأي العام والجهات الرسمية المختصة للتعبير عن اعتراضنا الشديد على فرض امتحان سريري (OSCE) بشكل مستحدث، مخالفاً الأصول والنظم التي بدأنا على أساسها مسارنا الامتحاني”.
      اضاف: “إننا نؤكد أن اعتراضنا ليس رفضاً لتقييم الكفاءة أو للتطوير الأكاديمي، بل هو رفض لمبدأ الأثر الرجعي وتعديل الشروط بعد بدء الإجراءات، لما يمثله ذلك من مساس بالأمن القانوني وحماية الثقة المشروعة.”
      وقال البيان: نظراً لعدم الاستجابة لمطالبنا المحقة، ندعوكم للمشاركة في وقفة احتجاجية غداً، الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً أمام وزارة التربية والتعليم العالي، وقد تشمل الوقفة كذلك وزارة الصحة. حضوركم هو الضمانة الأساسية لإيصال صوتنا والدفاع عن مستقبلنا.”

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