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    قناة برس تي في نقلاً عن مصدر رفيع: المفاوضات الإيرانية–العُمانية بشأن الترتيبات الجديدة لمضيق هرمز دخلت مرحلة جدية جديدة

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