المطارنة الموارنة يدعون إلى كشف حقيقة انفجار المرفأ ووقف الاعتداءات على الجنوب

دعا مجلس المطارنة الموارنة إلى الإسراع في كشف حقيقة انفجار مرفأ بيروت وإنزال العقوبات بالمسؤولين عنه، كما شدد على ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، وانسحاب الاحتلال وإعادة إعمار القرى والبلدات المتضررة.

وجاء ذلك في البيان الصادر عقب الاجتماع الدوري للمجلس في المقر البطريركي الصيفي في الديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وبحضور الأساقفة والرؤساء العامين للرهبانيات المارونية.

وأعرب المجلس عن ارتياحه لإعلان البطريرك الياس الحويك طوباوياً، معتبراً الخطوة تكريماً لمسيرته الوطنية والروحية، كما شكر الجهود المبذولة للحفاظ على مشاعات جبل لبنان، مؤكداً أهمية صون الهوية الوطنية وارتباط اللبنانيين بأرضهم وتاريخهم.

واختتم المطارنة اجتماعهم بالصلاة عشية عيد تجلي الرب، راجين أن ينعم الله على لبنان بالأمن والاستقرار.

المصدر: موقع المنار