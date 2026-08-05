الأربعاء   
   05 08 2026   
   21 صفر 1448   
   بيروت 13:43
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    اعلام العدو: قتيلان على الأقل في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      بالفيديو | العدو يواصل عدوانه جنوباً… استهداف منطقة شعب القلب في بلدة شبعا بالقصف المدفعي المعادي

      بالفيديو | العدو يواصل عدوانه جنوباً… استهداف منطقة شعب القلب في بلدة شبعا بالقصف المدفعي المعادي

      مراسل المنار: مدفعية الاحتلال تستهدف بلدة مجدلزون

      مراسل المنار: مدفعية الاحتلال تستهدف بلدة مجدلزون

      اعلام العدو: هبطت طائرة في مستشفى “رمبام” بمرافقة ثلاث سيارات إسعاف

      اعلام العدو: هبطت طائرة في مستشفى “رمبام” بمرافقة ثلاث سيارات إسعاف