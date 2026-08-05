ضربة كبيرة لـ “ايباك” بفوز مرشح مناهض للكيان الصهيوني في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي الاميركي

لا تزال الحروب العدوانية التي شنها الكيان الصهيوني على غزة والمنطقة تؤثر على التوجهات الشعبية والسياسية في العالم بل في الولايات المتحدة التي تعتبر اداراتها المتعاقبة الداعم الاكبر للكيان وجرائمه، والتي تتراجع في الاوساط الشعبية فيها نسبة التأييد للكيان او السياسات الاميركية الداعمة له.



في هذا الاطار برز فوز المرشح عبد الرحمن السيد (عبدول السيد) الأمريكي من أصل مصري، بالترشح لمجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي في ولاية ميشيغان في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب التي تؤسس لانتخابات التجديد النصفي.



وتاتي اهمية هذا الفوز كون منافسته هي النائبة هيلي ستيفنز، التي تشغل منصب عضو مجلس شيوخ منذ 4 سنوات، وهي مدعومة من جماعات الضغط الصهيونية لا سيما أيباك، وتدعمها شخصيات بارزة في الحزب، بينها زعيم الأقلية بمجلس الشيوخ تشاك شومر وويتمر، وهي مؤيدة صريحة للكيان منذ فترة طويلة.

كما تأتي اهمية الفوز لتعمق المؤشرات المعادية لكيان العدو في الولايات المتحدة، ومن اهميتها انها اتت رغم حملة كبيرة ضده.



فقد نفذت ايباك حملة ضد السيد لضمان خسارته بلغت تكاليفها أكثر من 50 مليون دولار، لكنها لم تفلح، ليفوز عبد الرحمن السيد المعروف بمعاداته للكيان الصهيوني، في ضربة قوية وبارزة لجماعات تأييد الكيان الصهيوني.



عبد الرحمن السيد البالغ من العمر 41 عاماً، هو “تقدمي” ضمن الحزب الديمقراطي وطبيب شغل منصب مدير قطاع الصحة في مدينة ديترويت. وينادي عبدول السيد بإنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية غير المشروطة للكيان المرتكب للفظاعات والابادة الجماعية، وينادي بسياسات واضحة في تحديد كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.

وسيواجه السيد النائب الجمهوري السابق مايك روجرز في انتخابات الكونغرس في نوفمبر. وحال فوزه سيصبح أول سيناتور أمريكي مسلم.

كما أفادت وكالة أسوشيتد برس بفوز النائبة الأمريكية من أصول فلسطينية رشيدة طليب في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي عن الدائرة الـ12 بولاية ميشيغان.