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    الشرطة الأمريكية: القبض على رجل كان يتجول في أرجاء ملعب الغولف الخاص بالرئيس ترامب في كاليفورنيا

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