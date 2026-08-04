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   20 صفر 1448   
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    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 1252 شهيدا في 4000 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة

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