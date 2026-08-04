الاعلام الحكومي بغزة: حصيلة الانتهاكات الصهيونية منذ بدء سريان قرار وقف إطلاق النار تجاوزت 4000 خرق أسفرت عن استشهاد أكثر من 1252 فلسطينيًا معظمهم من الأطفال والنساء والمدنيين