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    في جنوب لبنان…تحليق مكثف للمسيّرات المعادية وتحركات برية للاحتلال

    مراسلنا هاشم السيد حسن يطلعنا على آخر التطورات من جنوب لبنان.

    المصدر: موقع المنار

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