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   20 صفر 1448   
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    قوات الاحتلال الاسرائيلي تعتقل فلسطينيا في بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة

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