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    الشيخ قاسم: سنواجه من ينخرط في المشروع الإسرائيلي وينفذ خطواته ضد المقاومة وشعبها ووطننا كما نواجه العدو

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