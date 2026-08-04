استطلاع لرويترز – ايبسوس: تراجع إضافي لشعبية ترامب مع تقدم الديمقراطيين في ملف الاقتصاد

أظهر استطلاع جديد تراجعًا في شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فيما منح الناخبون الحزب الديمقراطي أفضلية في إدارة الاقتصاد للمرة الأولى منذ نحو عقد، في تحول قد ينعكس على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وبحسب استطلاع أجرته وكالة “رويترز” بالتعاون مع مؤسسة “إبسوس”، انخفضت نسبة تأييد أداء ترامب إلى 35 بالمئة، مقارنة بـ37 بالمئة في الاستطلاع السابق الذي أُجري الشهر الماضي، لتقترب من أدنى مستوياتها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أُجري بين الأربعاء والاثنين، أن طريقة تعامل إدارة ترامب مع الاقتصاد، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب الأمريكية ضد إيران، أثرت سلبًا في تقييم الناخبين، وقد تنعكس على فرص الحزب الجمهوري في الحفاظ على أغلبيته في انتخابات التجديد النصفي.

وقال 37 بالمئة من الناخبين المسجلين إن الحزب الديمقراطي يتبع نهجًا أفضل في إدارة الاقتصاد الأمريكي، مقابل 36 بالمئة فضلوا الحزب الجمهوري، بينما قال 27 بالمئة إنهم غير متأكدين أو إن حزبًا آخر سيكون أكثر كفاءة.

ويعد ذلك أول تقدم للديمقراطيين في هذا الملف منذ ما يقرب من عشر سنوات، بعدما احتفظ الجمهوريون بالأفضلية الاقتصادية طوال الولاية الأولى لترامب (2017-2021)، وكذلك خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن، وصولًا إلى الولاية الحالية لترامب.

كما أظهر الاستطلاع أن 42 بالمئة من الناخبين المسجلين سيصوتون لمرشح ديمقراطي في انتخابات الكونغرس إذا أجريت الآن، مقابل 37 بالمئة لمرشح جمهوري، فيما مال الناخبون المستقلون إلى الديمقراطيين بفارق 12 نقطة مئوية.

ورغم هذه المؤشرات، أشار الاستطلاع إلى أن المنافسة الفعلية ستكون محصورة في عدد محدود من المقاعد، إذ يُتوقع احتدام السباق على نحو 36 مقعدًا فقط من أصل 435 في مجلس النواب، ونحو ثمانية مقاعد في مجلس الشيوخ.

وكان ترامب قد شكك مجددًا في نتائج استطلاعات الرأي، إذ كتب عبر منصته “تروث سوشال”، قبل نشر نتائج الاستطلاع: “أرقام استطلاعات الرأي الحقيقية الخاصة بي، وليس تلك التي تختلقها وسائل الإعلام التي تنشر أخبارًا كاذبة، هي الأفضل على الإطلاق”.

وشارك في الاستطلاع، الذي أُجري عبر الإنترنت على مستوى الولايات المتحدة، 4505 بالغين أمريكيين، وبلغ هامش الخطأ فيه نقطتين مئويتين.

المصدر: رويترز