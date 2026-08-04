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    الشيخ قاسم: سنعمل بكل قوتنا على تأمين الإيواء والإعمار وحث الدولة والتعاون ومع الدول الصديقة وهذا وعد والتزام بأن نبذل كل الجهد وهذه المتابعة تحتاج الى صبر ومواكبة

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