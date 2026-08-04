الشيخ قاسم: سنعمل بكل قوتنا على تأمين الإيواء والإعمار وحث الدولة والتعاون ومع الدول الصديقة وهذا وعد والتزام بأن نبذل كل الجهد وهذه المتابعة تحتاج الى صبر ومواكبة