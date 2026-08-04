المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق: أكثر من 150 فلسطينيا قُتلوا في الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال تموز / يوليو في أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام