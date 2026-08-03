الثلاثاء   
   04 08 2026   
   20 صفر 1448   
   بيروت 00:17
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا وقصف مدفعي يستهدف بيت ياحون وتفجير في مجدل زون



      مواضيع ذات صلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة المحتلة

      قوات الاحتلال الاسرائيلي اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة المحتلة

      مراسل المنار: تفجير في بلدة كونين

      مراسل المنار: تفجير في بلدة كونين

      شهيدان وجرحى بقصف العدو الإسرائيلي لمركبة جنوب غرب مدينة غزة

      شهيدان وجرحى بقصف العدو الإسرائيلي لمركبة جنوب غرب مدينة غزة