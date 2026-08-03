الإثنين   
   03 08 2026   
   19 صفر 1448   
   بيروت 22:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المستشار العسكري لقائد الثورة اللواء محسن رضائي: حتى لو أدخلت أمريكا سفينة حربية إلى المسار غير القانوني في مضيق هرمز فسنستهدفها

      مواضيع ذات صلة

      مصدر في الإسعاف والطوارئ: شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على مركبة بشارع الرشيد الساحلي غربي مدينة غزة

      مصدر في الإسعاف والطوارئ: شهيدان ومصابون في غارة إسرائيلية على مركبة بشارع الرشيد الساحلي غربي مدينة غزة

      اللواء رضائي: لن نسمح بأي حال من الأحوال بفتح مسار غير المسار الإيراني في مضيق هرمز

      اللواء رضائي: لن نسمح بأي حال من الأحوال بفتح مسار غير المسار الإيراني في مضيق هرمز

      المتحدث باسم جيش العدو: في وقت سابق اليوم أُصيب جندي احتياط في الجيش “الإسرائيلي” بجروح طفيفة نتيجة حادث عملياتي في جنوب لبنان

      المتحدث باسم جيش العدو: في وقت سابق اليوم أُصيب جندي احتياط في الجيش “الإسرائيلي” بجروح طفيفة نتيجة حادث عملياتي في جنوب لبنان