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    جريح فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الاسرائيلي في منطقة بطن السمين جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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