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   19 صفر 1448   
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    يطلعنا مراسلنا سامر حاج علي على آخر المستجدات في الجنوب

    المصدر: موقع المنار

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