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   19 صفر 1448   
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    مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدلزون في جنوب لبنان

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