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    مصدر قيادي في حماس: أكدنا للوسطاء أن استمرار الاعتداءات يعرقل تنفيذ الاتفاق والتفاوض على الجدول الزمني

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