الوزير مرقص بعد الاجتماع الوزاري: بُحثت موضوعات تتعلق بعودة الأهالي إلى الجنوب.. واتصالات لوقف التفجيرات الإسرائيلية

تراس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام الاجتماع الوزاري الدوري. بعد الاجتماع قال وزير الاعلام بول مرقص:



“عقد اللقاء الوزاري برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وحضور عدد من السيدات والسادة الوزراء في السرايا ، حيث بُحثت موضوعات تتعلق خصوصاً بعودة الأهالي إلى الجنوب”.

اضاف:” توقف دولة الرئيس عند موضوع الاعتداءات الإسرائيلية، وتحديداً التفجيرات التي تُجرى من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأشار إلى الاتصالات الدولية التي تُجرى من قبل فخامة الرئيس ومن قبله، سواء عبر الميكانيزم أو مع الدول الصديقة والشقيقة حول العالم، لحشد الدعم الدولي في سبيل وقف هذه الاعتداءات”.

وتابع:” في موضوع تفجير مرفأ بيروت وذكرى 4 آب، أشار دولة الرئيس إلى أن هناك انتظاراً وترقباً لصدور القرار الاتهامي، إن شاء الله، في غضون شهور معدودة، لأن الوضع تغيّر في ظل العهد الحالي وولاية الحكومة، ولم تعد هناك عراقيل قضائية، وقد أُزيلت أمام التحقيق كما نرى. ونحن في الانتظار، بطبيعة الحال، مع الاعتداد بالفصل بين السلطات واحترام السلطة القضائية”.

واشار الى انه” في موضوع المفاوضات، أشار دولة الرئيس إلى السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولاً إلى الانسحاب الكامل من لبنان”.

وأردف:”أما في موضوع الوضع في الجنوب، الذي أخذ حيّزاً كبيراً من البحث بين دولة الرئيس والوزراء المعنيين، فأشير بدايةً إلى المسح الذي يتم للأضرار، وإلى المباشرة التي حصلت بإزالة الركام وفتح الطرقات، وأيضاً المباشرة بترميم الجسور بدءاً من الأربعاء القادم، إن شاء الله، وتأمين الخدمات، لا سيما في موضوع المياه والكهرباء والاتصالات وسائر الخدمات”.