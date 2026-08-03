الاحتلال والمستوطنون يصعّدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية باقتحامات واعتقالات وهدم ومواجهات

صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات من المستوطنين، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، من اعتداءاتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، شملت محافظات بيت لحم، وطولكرم، ونابلس، وجنين، والخليل، ورام الله، وقلقيلية، وسلفيت، وتخللتها اقتحامات واعتقالات وعمليات هدم واعتداءات نفذها المستوطنون، إلى جانب اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين.

وفي محافظة بيت لحم، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت فجار، أطلقت خلالها قنابل الصوت، كما شهدت بلدة تقوع جنوب شرق المدينة مواجهات مماثلة. وفي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال حفلًا بمناسبة نجاح أحد طلبة الثانوية العامة، واحتجزت عددًا من الأهالي في منطقة أم ركبة.

وفي محافظة طولكرم، تجول مستوطنون في قرية رامين شرق المدينة، قبل أن يتصدى لهم الأهالي. كما اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية اكتابا، وداهمت بناية سكنية، واعتقلت الأسير المحرر مهند أبو طلال والشاب نور شحادة. وفي بلدة بلعا، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رأفت مراد مرعي عقب مداهمة منزله.

وفي محافظة نابلس، اعتدى مستوطنون بالضرب المبرح على شاب من بلدة عورتا أثناء وجوده في منطقة العرمة ببلدة بيتا جنوب المدينة، كما هاجموا منزلًا في البلدة ذاتها ووضعوا أكوامًا من النفايات أمامه. واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الشرقية من حاجز بيت فوريك وقرية بيت دجن برفقة جرافات عسكرية، حيث هدمت بركسًا زراعيًا وكرفانًا، ودمرت خطًا للمياه. كما اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس، وداهمت بناية سكنية في محيط المستشفى العربي التخصصي وشارع فيصل وسط المدينة.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوة راجلة تابعة لقوات الاحتلال قرية جلبون شرق المدينة، فيما احتجزت عددًا من الشبان ونكلت بهم عند مدخل بلدة دير غزالة، وأطلقت الرصاص الحي باتجاه مركبة فلسطينية قرب دوار الجامعة العربية الأمريكية. كما داهمت بلدتي الزبابدة وعقابا، وعاثت خرابًا في عدد من المنازل، واعتقلت الشيخ باسل شرقاوي ونجله بهاء من بلدة الزبابدة.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة، فيما اقتحم مستوطنون بلدة كفل حارس شمال سلفيت، وأدوا طقوسًا تلمودية بحماية من قوات الاحتلال.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي بيرزيت شمال المدينة ودير جرير شرقها، بينما داهمت في محافظة قلقيلية منزلًا خلال اقتحام بلدة كفر قدوم شرق المدينة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تصاعد عمليات الاقتحام والاستيطان في الضفة الغربية، بالتزامن مع دعوات فلسطينية لتصعيد المواجهة مع قوات الاحتلال والمستوطنين في مختلف المناطق.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام